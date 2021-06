Neuburger Birdland erhält Auszeichnung

Plus Für sein herausragendes Programm wird der Neuburger Jazzkeller ausgezeichnet. Über welchen Preis sich Birdland-Chef Manfred Rehm freuen darf.

Der Birdland Jazzclub zählt auch 2021 zu den Veranstaltern, die den bundesweit ausgelobten Spielstättenpreises „Applaus“ erhalten. Der seit 1958 existierende Verein bekommt eine von 16 Auszeichnungen in Höhe von 50.000 Euro für sein herausragendes Programm. Insgesamt wurden 101 Veranstalter, davon 18 aus Bayern, in den Hauptkategorien „Programm“, „Spielstätte“ und „Programmreihe“ geehrt.