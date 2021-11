Neuburg

13:07 Uhr

Neuburger Einzelhändler verraten Geschenkideen für Weihnachten: Ein Bilderbuch zur Weihnachtsgans

Plus In einer kleinen Serie stellt die Neuburger Rundschau Geschenkideen für Weihnachten vor, die in den Geschäften vor Ort zu kaufen sind. Den Anfang machen Tipps für alle Leseratten.

Von Anna Hecker

Es ist jedes Jahr die gleiche schwierige Frage: Was kommt unter den Weihnachtsbaum? Habe ich das richtige Geschenk für Mama und Papa? Und worüber würde sich bloß die kleine Cousine freuen? Damit die Geschenkesuche in diesem Jahr etwas leichter wird, stellen einige Vertreter des lokalen Einzelhandels in Neuburg Ideen vor, die für jede Altersgruppe und für jeden Geldbeutel das Passende bereit hält. Denn statt lange im Internet nach schönen Dingen zu suchen, warten doch hinter den heimischen Schaufenstern die tollsten Dinge. Ganz ohne Lieferzeit, nachhaltig gekauft, findet man hier sicherlich das passende Weihnachtsgeschenk für jedermann. In einer kleinen Serie werden diese Vorschläge in den kommenden Tagen in der Neuburger Rundschau präsentiert. Zum Start gibt es genau das Richtige für alle leidenschaftlichen Leseratten:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

