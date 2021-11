Neuburger Fadenspieler zeigen den „Froschkönig“

An den kommenden Sonntagen 14. und 21. November, führen die Neuburger Fadenspieler im Marionettentheater den "Froschkönig" auf. Warum der eintritt nichts kostet.

An den folgenden beiden Sonntagen – 14. und 21. November – präsentiert das Neuburger Marionettentheater jeweils um 16 Uhr das Stück „Der Froschkönig“: Der Märchenkoffer öffnet sich also mit der Geschichte einer eitlen Prinzessin, die lernen muss, ihr Versprechen zu halten.

Die jüngste Prinzessin verliert beim Spielen an einem Brunnen ihre goldene Kugel. Ein Frosch kommt ihr zu Hilfe. Er will ihr das Spielzeug aus dem Wasser holen, aber nur, wenn er ihr Spielkamerad sein darf, mit ihr essen und trinken und in ihrem Bettchen schlafen darf. Leichtsinnig gibt sie ihm das Versprechen. Doch nachdem sie die goldene Kugel bekommen hat, läuft sie schnell weg. Versprochen ist versprochen – das meint nicht nur der König, sondern auch der Kasperl, der bei dem Stück unbedingt dabei sein will.

Das Märchen ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Weil die Fadenspieler in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern, lädt das Marionettentheater bei freiem Eintritt zur Vorstellung. (nr)