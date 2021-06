Neuburger Geschwader: Aufwendiger Videodreh für Tag der Bundeswehr

Das Taktische Luftwaffengeschwader in Neuburg hat einen Videobeitrag für den Tag der Bundeswehr am Samstag. Wo die Szenen aufgenommen wurden und was zu sehen sein wird.

So voll aufmunitioniert sieht man einen Eurofighter selten vom Shelter zur Last Chance rollen: vier tonnenschwere GBU-Übungsbomben, zwei IRIS-T Infrarot-Lenkflugkörper und in der Mitte der Laser Designator Pod (LDP) zur Laser-Beleuchtung von Bodenzielen. Kundige Beobachter der von zwei Video-Teams und einigen Fotografen begleiteten Aktion stellten fest, dass das alles nur „Show“ sein kann – und damit haben sie sogar recht. Denn die Filmaufnahmen erfolgten für einen Videobeitrag für den digitalen Tag der Bundeswehr am Samstag, 12. Juni.

Nach erfolgreichem Flug mit der Übungsmunition rollt der Eurofighter über die Taxiway zurück zum Shelter, um dort für den nächsten Flug vorbereitet zu werden. Foto: Bundeswehr

Rückblende: Schon seit Ende Januar steht fest, dass der Tag der Bundeswehr pandemiebedingt auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten, realen Form stattfinden kann. Um in der virtuellen (youtube-) Form dennoch etwas zeigen zu können, hatte das Projektteam angeboten, zusammen mit einem weiteren (verhinderten) Ausrichter des Tages, dem Ausbildungszentrum der Panzertruppenschule in Munster, einen Videobeitrag zu erstellen.

Der Tag der Bundeswehr findet wegen Corona auch in diesem Jahr virtuell statt

Das Close Air Support (Luftnahunterstützung)-Szenario: Ein verstärkter Panzergrenadierzug (vier Schützenpanzer Puma und vier Kampfpanzer Leopard) hat den Auftrag, Gefechtsaufklärung in die vermutete, feindliche Flanke des Angriffsziels durchzuführen. Dabei kommt es zu einem Feuergefecht mit dem Gegner. In dessen Verlauf fordert der sogenannte Joint Terminal Attack Controller (JTAC) Luftunterstützung durch die Neuburger Eurofighter an – und die greifen natürlich erfolgreich in das Geschehen ein.

Das Videoteam filmt auf der „last chance“ die letzten Flugvorbereitungen sowie die finale Kontrolle durch die Wartung. Foto: Bundeswehr

Drei größere Lokalitäten gab es also für das Video: eine auf dem Truppenübungsplatz in Munster, wo wetterbedingt in einem zweiten Anlauf Ende März die Kampfszenen der Panzerverbände und das Wirken unserer Eurofighter vom Boden aus gedreht wurden. Eine weitere Lokation war der Luftraum auf dem Weg zum und über dem Truppenübungsplatz, wo dank eines mitfliegenden Video-Journalisten vom Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe viele Luft-zu-Luft-Aufnahmen (Luftbetankung!) stattfanden. Und die dritte Örtlichkeit war der Fliegerhorst Neuburg, wo das Briefing der Piloten, die Beladung der Eurofighter, das Losrollen (siehe oben) und schließlich der Start gedreht wurden.

Gefilmt wurde auf und über dem Truppenübungsplatz Munster und am Fliegerhorst Neuburg

Alle Beteiligten vor den Kameras agierten wie Neuburgs „Next Top Actors“ – nicht nur mit der Bereitschaft, sich filmen zu lassen, sondern auch mit der professionellen Umsetzung, wenn der Regisseur für eine Szene auch mal „Klappe die Dritte“ forderte. Da der Beitrag „bildgewaltig“ und spannend wirken soll, gibt es in der Dramaturgie einige kleine Brüche. Aber der Film soll kein vorschriftenkonformes Lehrvideo darstellen, sondern informieren und unterhalten.

Mehr als 100 Minuten filmisches Rohmaterial mit imposanten Szenen wurden jetzt zu einem rund achtminütigen Video zusammengeschnitten und vertont. Mit dem gemeinsamen Beitrag wollen die beteiligten Verbände am virtuellen Tag der Bundeswehr Besuchern einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und Waffensysteme geben sowie die Bedeutung der über die Organisationsbereiche Heer und Luftwaffe hinausgehenden Zusammenarbeit hervorheben. (nr)

Sendetermin: Samstag, 12. Juni, ab 11 Uhr live auf dem YouTube-Kanal „Bundeswehr Exclusive“ oder unter

www.Tagder-Bundeswehr.de

Lesen Sie auch: