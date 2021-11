Neuburger Geschwader führt wieder Nachtflüge durch

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 Neuburg plant in den kommenden Wochen wieder Nachtflüge. Worauf sich Anwohner einstellen müssen.

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 Neuburg führt in den nächsten Wochen (Kalenderwochen 45, 46 und 47) jeweils von Montag bis Donnerstag wieder Nachtflüge im Rahmen der Pilotenausbildung durch. Regelmäßig sind dabei keine Landungen nach 22 Uhr geplant, teilt die Pressestelle mit. Wichtige fliegerische Qualifikationen, wie zum Beispiel Abfangmanöver, die Luftbetankung und die Anwendung von Nachtsichtgeräten werden dabei geübt. Die nächtlichen Start- und Landezeiten können dabei aufgrund der zeitlich begrenzten Verfügbarkeit von Tankflugzeugen und Übungslufträumen variieren, heißt es weiter.

Neuburg: Taktisches Luftwaffengeschwader 74 führt wieder Nachtflüge durch

Ferner ist es durch Teilnahme an einer Übung erforderlich, dass am Dienstag, 9. November, sowie am Donnerstag, 11. November, die Starts der Nachmittagsrunde auf 13.30 Uhr vorgezogen werden müssen.

Bei Fragen oder Beschwerden wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (nr)

