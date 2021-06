Neuburger Gymnasiastin überzeugt mit Fotocollage vom Weveldhaus

Plus Für das P-Seminar "Fotografie" haben Schüler des Neuburger Descartes-Gymnasiums Fotocollagen des Stadtmuseums im Weveldhaus erstellt. Welche Schülerin das beste Ergebnis geliefert hat.

Eine „grafisch nahezu perfekte Zusammenstellung“ verschiedener Eindrücke des Neuburger Stadtmuseums hat die 17-jährige Isabel Jande mit ihrer Fotocollage erreicht.