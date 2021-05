Neuburg

Neuburger Hofkirche: Restauriertes Portal wieder eingebaut

Plus Sechs Wochen lang hat der Günzburger Holzrestaurator Harald Imig die beiden in die Jahre gekommenen Tore der bedeutendsten Neuburger Kirche hergerichtet. Kurz vor Pfingsten wurden sie nun wieder eingesetzt.

Von Michael Kienastl

Wer für Gottesdienst oder stilles Gebet in die Hofkirche will, tut dies in der Regel über den gen Westen ausgerichteten Haupteingang. Westseite heißt aber hierzulande oft auch Wetterseite und so hat das Portal der bedeutendsten Neuburger Kirche in den zurückliegenden Jahren so einiges an Wind und Regen abgehalten.

