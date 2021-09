Neuburg

vor 47 Min.

Neuburger Kinofilm "Zauberer Schnitzel und die Sauerkrautverschwörung" fast fertig

Plus Nach den Hörspielen vom Zauberer Schnitzel aus der Feder von Kerstin und Sepp Egerer folgt nun ein erster Kinofilm. Was das Künstlerehepaar noch vor der Premiere zu meistern hat.

Von Anna Hecker

Schnipp, schnapp, und fertig ist der Film; wenn es tatsächlich so einfach wäre, würden sich Kerstin und Sepp Egerer sicherlich freuen, immerhin ist das Künstlerehepaar aktuell fast ununterbrochen damit beschäftigt, ihren Film „Zauberer Schnitzel und die Sauerkrautverschwörung“ fertig zu stellen. Aber in der Realität schneidet sich so ein Film nun mal nicht von Zauberhand, das würde noch nicht einmal der Magier Schnitzel mit Hilfe seiner sprechenden Sauerkrautdose schaffen.

