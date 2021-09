Neuburger Künstlerin Ute Patel-Mißfeldt bei München TV zu Gast

Die Modistin Ute Patel-Mißfeldt stellt bei dem Fernsehsender München TV die Hutschau "Mut zum Hut" vor. Die Folge ist in der Mediathek des Senders abrufbar.

Die Hutschau gehört sicher nicht zur Münchner Wiesn und doch können alle Modistinnen und Modisten die Schöpferin von „Mut zum Hut“, Ute Patel-Mißfeldt, und ihre Tochter Isabel Patel unter einem Wiesn-Motto im Fernsehen erleben. Die beiden Neuburgerinnen sind bei München TV zu Gast, um über die Hutschau, die dieses Jahr zum ersten Mal in Ingolstadt stattfindet, zu berichten.

Ausgestrahlt wird das Gespräch bei dem Fernsehsender unter dem Thema #WirsindWiesn, das aktuell täglich auf München TV ausgestrahlt wird. Zwar handelt es sich um eine Live-Übertragung, die bereits am Dienstag stattgefunden hat, der Beitrag mit Ute Patel-Mißfeldt und ihrer Tochter Isabel wird jedoch ab dem heutigen Mittwoch in der Mediathek unter www.muenchen.tv/mediathek abrufbar sein.

Ute Patel-Mißfeldt spricht bei München TV über ihre Hutschau

Dass die beiden Künstlerinnen zusammen im Münchener Fernsehen zu sehen sein werden, will Ute Patel-Mißfeld auch nutzen, um die Übergabe der „Geschäfte“ an ihre Tochter noch publiker zu machen. Schließlich soll sich ab dem diesjährigen „Mut zum Hut“ Tochter Isabel um die Organisation der weltweit größten Hutschau kümmern. Die Hutschau selbst öffnet am Freitag, 24. September, um 17 Uhr im Ingolstädter Armeemuseum ihre Pforten und wird bis zum Sonntag, 26. September, stattfinden. (annh)