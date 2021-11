Neuburger Landratsamt erhält 15 neue Stellen

Plus Der Personalausschuss des Neuburger Landratsamtes hat für das kommende Jahr 15 neue Stellen bewilligt. Begründet ist der Personalausbau laut Landrat durch eine Arbeitsmehrung.

Vor 15 Jahren war im Landratsamt Neuburg Personaleinsparung noch ein Thema. Das hat sich geändert: Die Sachgebiets- und Abteilungsleiter beantragten jetzt im Personalausschuss für das kommende Jahr 21 zusätzliche Stellen. Das Gremium genehmigte nach langer Diskussion 15 Stellen. Die letzte Entscheidung trifft der Kreistag.