Neuburger Luftwaffengeschwader: Kommodore Schnitger lobt Standort

Die Eurofighter sind zurück in Neuburg: Nach einem kurzen Ausflug ins Lechfeld herrscht auf dem Fliegerhorst in Zell wieder Betrieb. Im Rahmen der Pilotenausbildung finden in den kommenden zwei Wochen auch wieder Nachtflüge statt.

Plus "Wir fühlen uns hier wohl", sagte Kommodore Gordon Schnitger bei der Lärmschutzkommission. Warum die Arbeit des Neuburger Geschwaders dennoch ein Balanceakt zwischen Auftrag und Belastung ist.

Von Katrin Kretzmann

Für gut zwei Wochen war es ungewöhnlich ruhig am Himmel über der Region. Rund 300 Soldaten des Neuburger Luftwaffengeschwaders waren mit 14 ihrer Eurofighter vorübergehend ins Lechfeld gezogen, damit Start- und Landebahn auf dem Fliegerhorst in Zell saniert werden konnten. Nun sind Mensch und Maschine zurück – „mit der Erkenntnis, wie toll unser Standort ist und wie wohl wir uns hier fühlen“, betonte Kommodore Oberst Gordon Schnitger bei der Fluglärmkommission am Montag.

