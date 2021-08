Neuburg

Neuburger Mittelschule gewinnt Preis mit Baumhaus

Plus Zum Thema „Unfreiwillig zu Hause – was machst du draus?“ erstellten die Schüler der Neuburger Mittelschule Kunstwerke. Diese wurden nun mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Unter dem Titel „Unfreiwillig zu Hause – was machst du draus?“ luden Schulsozialarbeiter Markus Bach und Jugendsozialarbeiterin Lena Weigelt (beide Caritas Neuburg) die Schülerinnen und Schüler der Neuburger Mittelschule zu einem Kreativwettbewerb während des Corona-Lockdowns in diesem Frühjahr ein. In einer Feierstunde wurden nun die Preisträger prämiert.

