Neuburg

vor 59 Min.

Neuburger Orgel wird für 300.000 Euro saniert

Plus Jetzt muss die Neuburger Orgel für 300.000 Euro saniert werden. Zum Patrozinium an Mariä Himmelfahrt am kommenden Sonntag, 15. August, singt der Chor die „Liebfrauenmesse“.

Von Winfried Rein

Die größten Pfeifen sind bereits abmontiert, „damit sie den Organisten nicht erschlagen.“ Stadtpfarrer Herbert Kohler und der Hofkirchenfonds gehen jetzt entschlossen die Sanierung der Orgel in der Neuburger Hofkirche an. Am kommenden Sonntag klingt sie zum Patrozinium Mariä Himmelfahrt noch in gewohnter Weise, doch im Herbst wird sie während der Restauration verstummen.

