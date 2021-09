Neuburger Ostendhalle: Ein letztes Mal impfen ohne Termin

Am Dienstag kann man sich ein letztes Mal ohne Termin in der Neuburger Ostendturnhalle impfen lassen. Das müssen Interessenten wissen.

Am Dienstag 28. September, werden in der Ostendturnhalle terminlose Impfungen angeboten. Interessierte ab zwölf Jahren können dann von 15 bis 18 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Das Angebot richtet sich laut Mitteilung an alle, die eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung bekommen möchten. Angeboten wird der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer. Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft.

Terminloses Impfen zum letzten Mal in der Ostendturnhalle Neuburg

Ab Oktober befindet sich das Impfzentrum Neuburg im Mehrzweckraum neben der Kantine des Geriatriezentrum (Bahnhofstraße 107 b, 86633 Neuburg). Dort wird ab dem 7. Oktober jeden Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr eine freie Impfsprechstunde angeboten, bei der Bürgerinnen und Bürger ebenfalls Erst,- Zweit- und Auffrischungsimpfungen erhalten können. Eine vorherige Terminvereinbarung ist für die Impfsprechstunden nicht notwendig. (nr)