Neuburg

vor 35 Min.

Neuburger Ostendschule und Descartes-Gymnasium arbeiten für Forschungsprojekt zusammen

Plus Die Ostendschule und das Neuburger Descartes-Gymnasium kommen in einem Forschungsprojekt zusammen. Was dabei im Vordergrund steht.

Forschendes Lernen und gesellschaftliches Engagement – wie passt das denn zusammen? Unterstützt durch elf Teilnehmer des P-Seminars des Oberstufenjahrgangs 2020/22 des Descartes-Gymnasiums unter der Betreuung von Susanne Hammer, durften Viertklässler der Ostendschule dies nun erfahren. „Lernen durch Engagement“ ist in diesem Fall die Lehr- und Lernform, die gesellschaftliche Unterstützung mit fachlichem Lernen verbindet – im Rahmen des Unterrichts.

