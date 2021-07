Neuburger Realschulen beginnen mit den Abschlussprüfungen

Mit der Deutschprüfung beginnen die Mittlere-Reife-Prüfungen an den Neuburger Realschulen. Neben Literaturtexten stand eine Erörterung zum Thema Homeoffice zur Wahl.

In ihrer historischen Sporthalle brüten am Dienstag die 66 Absolventinnen der Maria-Ward-Realschule in Neuburg über ihrer Abschlussprüfung in Deutsch, dem Auftakt zur diesjährigen Mittleren Reife. Sie gehören zu den insgesamt 37.000 Absolventen in Bayern. Die Zehntklässler der Paul-Winter-Schule schreiben ihre Arbeiten in der Aula und in der Sporthalle.

In Deutsch war unter anderem eine Erörterung über das Thema Homeoffice und die Interpretation eines Literaturtextes gefragt. Heute ist Französisch an der Reihe und am Freitag Englisch. Kommende Woche folgen Mathematik, Betriebswirtschaft, Physik und Kunst.

Kultusminister Michael Piazolo sieht die Realschüler(innen) „sehr gut vorbereitet auf die Prüfungen, nach denen sich für die jungen Menschen zahlreiche Türen öffnen.“