Neuburger Sommerakademie: Ein "Kreativurlaub" in der Altstadt

Plus Malerei und Musik lassen die Neuburger Altstadt „schwingen“. 300 Teilnehmer freuen sich auf Begegnungen im Rahmen der 43. Sommerakademie. Der Förderverein sucht Sponsoren für Studenten.

Der Fürstengang gehört den Malern, der Marstall den Druckern, aus der Amalienschule klingt Musik - die 43. Neuburger Sommerakademie lässt die Altstadt wieder „schwingen“. Bedingt durch die Pandemie fällt sie erneut kleiner und vorsichtiger aus. Aber die 300 Teilnehmer und die Dozenten der 32 Kurse freuen sich dennoch ungemein über den „Kreativurlaub“ in Neuburg.