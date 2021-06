Neuburg

11:54 Uhr

"Neuburger Sommerpark": Warum der Volksfestersatz noch nicht genehmigt wurde

Plus Weil das traditionelle Volksfest in Neuburg in diesem Jahr coronabedingt ausfallen muss, plant die Stadt schon seit Monaten einen Ersatz. Die Genehmigung für den „Neuburger Sommerpark“ steht allerdings noch immer aus. Warum?

Auch 2021 wird es kein Neuburger Volksfest geben. Jetzt ruhen alle Hoffnungen auf einer coronakonformen Alternative – dem „Neuburger Sommerpark“. Ein Lichtblick, wenigstens für die Schausteller und Marktleute der Umgebung. Allerdings steht die Genehmigung dafür noch immer aus.

