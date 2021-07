Neuburger Sommerpark: Warum nicht gleich?

Plus Nach langem Hin und Her wurde der Neuburger Volksfestersatz nun doch erlaubt. Warum das Landratsam dem Sommerpark erst jetzt eine Ausnahmegenehmigung erteilte.

Der Neuburger Sommerpark war endgültig abgesagt. Nach wochenlangem Kampf der Stadt um den Volksfestersatz schien eine Umsetzung unter keinen Umständen möglich – bis jetzt! Obwohl das Landratsamt dem Sommerpark am 29. Juni die endgültige Absage erteilt hatte, gibt es nun plötzlich doch grünes Licht für den Sommerpark.