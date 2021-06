Neuburg

19:00 Uhr

Neuburger Stadträtin fordert Gleichberechtigung für Frauen bei Straßennamen

Plus Zum vorletzten Mal kam der Neuburger Stadtrat als verkleinerter Ferienausschuss im Kolpinghaus zusammen. Dabei ging es auch um berühmte Frauennamen, die bei der Vergabe von Straßennamen mehr Berücksichtigung finden sollen.

Von Manfred Rinke

Zum vorletzten Mal als Ferienausschuss im kleinen Kreis von zwölf anstelle der 30 Mandatsträger tagten die Stadträte mit OB-Stellvertreter Hans Habermeyer an der Spitze am Dienstag im Kolpinghaus. Im Juni trifft sich diese Formation noch einmal, bevor in der Sitzung am 6. Juli der Gesamtstadtrat zusammenkommt, um dann den Ferienausschuss wieder abzulösen.

