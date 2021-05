Neuburg

vor 19 Min.

Neuburger Stadtrat: Der Livestream geht vorerst weiter

Plus Bürger können Sitzungen des Neuburger Stadtrats vorerst weiter im Livestream verfolgen. Warum der Ferienausschuss für die Fortsetzung stimmt.

Von Andreas Schopf

Die Sitzungen des Neuburger Stadtrats werden vorerst weiterhin per Livestream übertragen. Der Ferienausschuss stimmte in der Sitzung am Dienstag für eine Fortsetzung des Angebots – zumindest solange, bis das Gremium vom Kolping- in den Sitzungssaal zurückkehrt.

