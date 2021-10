Neuburger Stadtwerke-Chef im Interview: Alles richtig gemacht, Herr Werkleiter?

Plus Im Jahr 2020 erzielte der Neuburger Energieversorger das beste Ergebnis seit über 20 Jahren. Woran das liegt und was bei den Stadtwerken alles ansteht. Ein Interview mit Werkeleiter Richard Kuttenreich.

Noch vor einiger Zeit waren die Stadtwerke massiver Kritik ausgesetzt. Die Liquidität war gefährdet, die Personalzahlen wurden als zu hoch eingestuft und der weitere Ausbau der Nahwärme wurde in Frage gestellt. Die Werkleitung verwies auf die Umstrukturierung des Unternehmens von einem Verwaltungs- in einen Dienstleistungsbetrieb und Energieerzeuger. Den äußerst erfreulichen Zahlen des Jahresabschlusses 2020 nach scheint das Vorhaben aufzugehen.