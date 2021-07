Neuburger Stadtwerke denken über Abschied vom Erdgas nach

Plus Die Neuburger Stadtwerke wollen das Gasnetz nicht mehr erweitern. OB Bernhard Gmehling warnt vor Übereifer. Hans Mayr überlegt ein „Donau-Kraftwerk“.

Die Neuburger Stadtwerke denken über einen Abschied vom Erdgas nach. Man werde möglicherweise eine „Exit-Strategie“ entwickeln müssen, sagte Werkleiter Richard Kuttenreich den Stadträten im Werkausschuss. Für eine großzügige Netzerweitung fehlen dem Kommunalbetrieb ohnehin die finanziellen Mittel.