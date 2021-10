Neuburger gewinnt 1000 Euro beim Bilderrätsel

Plus Jahrzehntelang hatte Walter Nestmeier kein Glück im Lotto. Nun hat er beim Gewinnspiel unserer Zeitung 1000 Euro gewonnen und weiß auch schon, wofür er es ausgeben will.

Seit 1966 spielt Walter Nestmeier schon Lotto – immer mit der gleichen Zahlenkombination. Mehr als vier Richtige waren es aber bisher noch nie. Das wäre aktuell ein Gewinn von gut 50 Euro. Umso erfreuter war der Neuburger gestern, dass er beim Bilderrätsel unserer Zeitung gleich 1000 Euro gewonnen hatte.