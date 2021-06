Neuburg

18:00 Uhr

Neuburger leiden unter Afrika-Hitze

Plus Die hohen Temperaturen haben Neuburg fest im Griff: Kiesweiher und Brandlbad sind in Tagen wie diesen „belagert“. Wie die Betroffenen jetzt mit der großen Hitze umgehen.

Von Winfried Rein

Hitzefrei an den Schulen gibt es noch nicht und den Besuch im Freibad limitiert das Gesundheitsamt. Abkühlung in der „Hitzeschlacht“ ist also gar nicht so einfach. In den nächsten Tagen bleibt das frühsommerliche Hochdruckgebiet aus Afrika stabil, sagt die Wetterwarte Manching. Mit Temperaturen bis 35 Grad ist zu rechnen, bis Gewitter Abkühlung bringen.

Themen folgen