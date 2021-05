Neuburg

vor 47 Min.

Neuburger spricht am Spitalplatz zwei Unbekannte an - die schlagen zu

Ein Neuburger spricht in der Nacht auf Pfingstmontag am Spitalplatz zwei Menschen an. Die schlagen zu und flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

