Neuburgs Partnerstadt Sète sagt zweimal das Saint-Louis-Fest ab

Plus Die Pandemie lähmt auch die internationalen Freundschaften Neuburgs. Strenge Vorschriften in Südfrankreich.

Mit einer Auffrischung der internationalen Partnerschaften Neuburgs wird es auch heuer nichts werden. Das kleine Jubiläum der Verbindung mit dem tschechischen Jeseník wird genauso wenig gefeiert wie das Saint-Louis-Fest im südfranzösischen Sète.