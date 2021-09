Neuburg

vor 16 Min.

Neue Flüchtlingsunterkunft: "Da kann man keine Integration betreiben"

Hier in der Nördlichen Grünauer Straße, gegenüber den Lebenshilfe-Werkstätten sollen ab Oktober bis zu 250 Asylbewerber untergebracht werden. Einige kritisieren die Abgeschiedenheit des Areals. In die Neuburger Innenstadt ist es von hier deutlich weiter als von der aktuellen Unterkunft aus.

Plus Seit Jahren schon ist sie geplant, nun steht die neue Gemeinschaftsunterkunft in Neuburgs Osten kurz vor der Fertigstellung. Der Gebäudekomplex trifft allerdings nicht nur auf Befürworter.

Von Michael Kienastl

Unterschiedlicher könnten sie kaum sein, die neue und die alte Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Neuburg. Auf der einen Seite alte, teilweise denkmalgeschützte Gebäude auf einem großen Gelände in relativer Nähe zum Stadtzentrum. Auf der anderen Seite ein nagelneuer und modern ausgestatteter Gebäudekomplex in Holzbauweise, innen lichtdurchflutet und mit freundlichen Farben gestrichen, aber weit entfernt von der Innenstadt. Eigentlich sollte die neue Unterkunft in der Nördlichen Grünauer Straße gegenüber der Lebenshilfe Werkstätten bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt sein und die alte Unterkunft auf dem Lassigny-Areal in der Donauwörther Straße ersetzen. Doch wegen ungeklärter Grundstücksangelegenheiten dort wurde der Projektstart nach hinten verschoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen