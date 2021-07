Neuburg

30.06.2021

Neue Gastronomie in Neuburg: Vinothek steht in den Startlöchern

Arek Skierski hat viele Jahre im Hofgartencafé und im Café Zeitlos gearbeitet. Seine Arbeit als Projekt- und Veranstaltungsleiter im Cateringbereich hat ihn in die halbe Welt geführt. Jetzt will er mit einem eigenen Lokal sesshaft werden.

Plus Am 1. August eröffnet in der Neuburger Altstadt das Lokal „Zum Rufer“. Welches Angebot Arek Skierski dort macht, können Gäste schon an diesem Wochenende erfahren.

Von Claudia Stegmann

Die neue, offene Küche ist schon eingebaut, die Theke mit dem ungewöhnlichen Holzdesign ebenfalls. Vor einer Spiegelfläche reihen sich Rot- und Weißweine aus Deutschland, Italien und Österreich. Sie dienen nicht nur der Dekoration, sondern sind namensgebend für das Lokal, das am 1. August in der Neuburger Altstadt eröffnet. „Zum Rufer“ heißt die neue Gastronomie gegenüber der St.-Peter-Kirche. Der Name leitet sich von Bacchus, dem Gott der Ekstase und des Weins ab, dessen Gefolge es stets verstand, ausgelassen zu feiern. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, wird Pächter Arek Skierski am kommenden Wochenende einen kleinen Einblick in seine „Genusswelt“ gewähren.

