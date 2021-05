Neuburg

Neue Ladesäule: So entwickelt sich die E-Mobilität in Neuburg

Seit 5 Mai wurden an der Ladestation am Südpark bereits 1200 Kilowattstunden Strom gezapft. Damit konnten die Erwartungen von Tankstellenbetreiber Sven Seibt (rechts) und Richard Gerstandl (Mitte), Geschäftsführer der PRÄG Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG, zu deren Kette die Tankstelle gehört, weit übertroffen werden. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (li.) freut sich über die zukunftsweisende Wirkung der Schnellladesäule, als er die Ladesäule am Montag einweihte. Zu diesem Termin war er standesgemäß im E-Auto gekommen.

Plus An der neuen Ladesäule an der Tankstelle am Südpark geht das Laden ganz fix. Wo man in Neuburg sein Elektro-Auto noch laden kann - und warum das bald etwas kostet.

Von Manfred Dittenhofer

Zur bestehenden Ladesäulen-Infrastruktur in Neuburg hat sich am Montag offiziell eine Schnellladesäule am Südpark gesellt. Genauso wie die Zulassungen an E-Fahrzeugen dank der staatlichen Anreize langsam steigen, so wächst auch die Zahl der Ladesäulen in der Region. In Neuburg kann man nun an 21 Ladepunkten Strom für sein Elektroauto zapfen. An der am Südpark sogar superschnell.

