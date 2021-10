Neue Planung für die "Sens-Halle" in Neuburg liegt aus

Nachdem die Regierung von Oberbayern die Zustimmung für den Bau der Sens-Halle an der Monheimer Straße in Neuburg-Nord verweigert hat, sollen nun der Flächennutzungs- und der Bebauungsplan geändert werden. So geht es weiter.

Nachdem die zuständige Behörde bei der Regierung von Oberbayern trotz aller Gegenargumente der Stadt Neuburg bei ihrem „Nein“ zum Bau der so genannten „Sens-Halle“ bei der Schilchermühle geblieben ist, haben Bauausschuss und Stadtrat beschlossen, Flächennutzungs- und Bebauungsplan für das Areal an der Monheimer Straße noch einmal zu ändern. Damit soll dem Neuburger Zimmerermeister der Bau der Gewerbehalle auf dem Familiengrundstück doch noch ermöglich werden. Die Planänderungen liegen ab 28. Oktober bis einschließlich 10. November aus.

Bei der neuen Planung für die Sens-Halle in Neuburg Nord entfällt nun ein Teil des vorgesehenen Gewerbegebietes

Damit wird den eingegangenen Stellungnahmen und Hinweisen der Regierung von Oberbayern entsprochen. Das bedeutet zum einen, dass der Forderung, die westlichen Varianten einer zweiten Donaubrücke zu berücksichtigen, gefolgt wird. Aus diesem Grund entfällt im aktualisierten Bebauungsplan – und entsprechend auch im neu aufzustellenden Flächennutzungsplan – das im Anschluss an die Sens-Halle vorgesehene östliche Gewerbegebiet. Denn um Baurecht im Außenbereich zu schaffen, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Es muss erstens ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der sich zweitens aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt. Und diese Änderung des Flächennutzungsplans muss die Regierung von Oberbayern genehmigen.

Wie berichtet, wäre durch die ursprüngliche Planung eine der Westvarianten für eine Donauquerung nicht mehr realisierbar gewesen. Für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling stellte diese Begründung der Regierung zwar eine „fragwürdige Argumentation“ dar, weil eine West-Variante nach einer klaren Stadtratsentscheidung für die Ostvariante eigentlich keine Rolle mehr spielen würde. Weil aber das Planfeststellungsverfahren dafür noch nicht angelaufen ist, greift diese Entscheidung auch noch nicht.

Verkürzte öffentliche Auslegung der Planunterlagen für die Sens-Halle in Neuburg

Nun soll mit der beschlossenen, auf 14 Tage verkürzten, öffentlichen Auslegung dem Neuburger Zimmerermeister der für ihn dringend notwendige Bau doch noch ermöglicht werden. Der Stadtrat kann die eingehenden Stellungnahmen dann noch in seiner November-Sitzung abwägen. Die Änderung des Flächennutzungsplans soll der Regierung von Oberbayern danach so schnell es geht vorgelegt werden, damit der Handwerker vielleicht noch in diesem Jahr mit dem Bau der 60 Meter langen Halle beginnen kann. Mit ihr möchte er seinen Betrieb in die Zukunft führen.

Die Planunterlagen liegen vom 28. Oktober bis einschließlich 10. November während der Dienststunden im Stadtbauamt Neuburg, Sachgebiet Bauleitplanung, (1. Stock, Zimmer 1.03) für jedermanns Einsicht öffentlich aus. Ein Aushang erfolgt auch im Schaukasten des gleichen Gebäudes im 1. Stock, Westflügel, und am Haupteingang bei der Pforte sowie an den Amtstafeln in Bittenbrunn, Nähe Kirche, und am Bücherturm, Sèter Platz.

Die Planung ist im selben Zeitraum auch über das Internet unter folgender Adresse abrufbar und dort auch über das Zentrale Landesportal Bauleitplanung Bayern.