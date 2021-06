Neuburg

19:55 Uhr

Neuer Coworking-Space: Das plant der Verein "das otto" in Neuburg

Plus Der unlängst gegründete Verein "das otto" eröffnet einen neuen Coworking-Space in Neuburg. Diese Angebote sind geplant.

Von Manfred Dittenhofer

Nicht nur wegen der Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen verändern sich momentan die Arbeitswelt und auch die Gesellschaft selbst rasant. Auch durch den technischen Fortschritt tritt ein massiver Wandel ein. In welche Richtung soll es gehen? Was bedeutet die Digitalisierung für unser Leben und unsere Arbeit? Mit solchen Fragen und den Antworten dazu beschäftigt sich der neu gegründete Neuburger Verein „das otto. Der Kreativraum für Neuburg“. Nun hat das Projekt in der Schmidstraße 113 mitten in Neuburg eine angemessene Heimat gefunden. Wo früher Redakteure an der Zeitung von morgen arbeiteten, wird gerade umgebaut, damit dort pünktlich zum 1. September Arbeitsbereiche entstehen, die zum Netzwerken und zum Austausch von Ideen einladen.

