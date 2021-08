Neuer THI-Campus in Neuburg: Bisher knapp 300 Bewerbungen

Das Interesse am neuen Campus in Neuburg ist groß. Bisher sind knapp 300 Bewerbungen eingegangen. Die Frist läuft noch bis Mitte September.

Das Interesse am neuen Campus in Neuburg ist groß. Für die beiden Studiengänge, die zum kommenden Wintersemester anlaufen, haben sich bislang knapp 300 Interessenten beworben, teilt Gloria Geißler-Brems mit, Pressesprecherin der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI), die den Campus in Neuburg betreibt. „Wir freuen uns, dass wir offenbar den Nerv der Absolventen getroffen haben“, sagt Geißler-Brems. Der Studiengang Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement ziehe dabei etwas mehr Interesse auf sich als der Bereich Wirtschaftsingenieurwesen Bau. Die Bewerbungsfrist, die verlängert wurde, läuft bis zum 15. September.

THI-Campus Neuburg: Anmeldefrist läuft bis zum 15. September

Noch ist unklar, wie viele der Bewerber tatsächlich in Neuburg studieren wollen. Die THI hatte ursprünglich mit 80 Studentinnen und Studenten geplant, die im Herbst starten. Doch es könnten mehr werden – für die Hochschule offenbar kein Problem. „Wir wollen alle, die in Neuburg studieren wollen, auch unterbringen“, so Geißler-Brems.

Neuer Campus in Neuburg: Zum Auftakt kommt Wissenschaftsminister Bernd Sibler

Das erste Semester am neuen Campus in der Ottheinrichstadt startet am Montag, 4. Oktober. An diesem Tag soll eine Eröffnungsfeier stattfinden, zu der auch der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler angekündigt ist. Die Corona-Umstände, die bis zu diesem Termin herrschen, sind noch unklar. Aktuell gehen die THI-Verantwortlichen davon aus, dass die Studentinnen und Studenten im Präsenz-unterricht starten können. Voraussetzung sei jedoch die 3G-Regel, weshalb man die jungen Menschen zur Corona-Impfung animiere, sagt Geißler-Brems.

