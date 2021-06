Neues Heim für die Wagenhofener Feuerwehr

Plus Weil sich die beiden Feuerwehren Wagenhofen und Rohrenfels nicht zusammenschließen wollen, hat der Rohrenfelser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine andere Lösung beschlossen.

Wagenhofen bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Das hat der Gemeinderat Rohrenfels einstimmig beschlossen und ist damit der Empfehlung des eigens dafür gegründeten Arbeitskreises „Entwicklung der Feuerwehren in der Gemeinde“ gefolgt.