Neuburg

17:00 Uhr

New Orleans Shakers intonieren im Neuburger Jazzkeller eine Bahnfahrt

Bestens gelaunt im Neuburger Birldland: Die New Orleans Shakers nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zugfahrt.

Plus Die New Orleans Shakers intonieren im Neuburger Birdland eine Zugfahrt mit der Dampflokomotive. Mit bodenständigem Jazz, der New-Orleans-Variant, sorgen sie für unbekümmerte Stimmung

Von Reinhard Köchl

Die Herren belieben zu scherzen. „Ich lasse jetzt mal einen fahren“, sagt Torsten Zwingenberger, und das Publikum im Neuburger Birdland lacht. Einen Zug, meint er, mit Dampflokomotive vorneweg. „Damit versaue ich mir so richtig meine persönliche CO2- Bilanz.“ So startet also der „Happy Steamtrain“, bei dem man getrost die Augen schließen und dann das schnaubende, dampfende, wartende Ungetüm im Bahnhof stehen sehen kann, weißer Rauch inklusive.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .