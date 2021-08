Neuburg

07:21 Uhr

Nicht mit Entscheidung des Richters zufrieden: Ehekirchener rastet aus

Am Gericht ist ein Mann aus Ehekirchen ausgerastet.

Zum Einsatz schreiten musste die Polizei am Freitagmorgen in Neuburg am Gericht: Hier eskalierte ein Mann aus Ehekirchen. Er warf mit Gegenständen um sich.

Bei einem Termin vor Gericht ist gegen 9.30 Uhr ein 71-jähriger Ehekirchener ausgerastet. Weil er offenbar nicht mit der richterlichen Entscheidung zufrieden war, heißt es in einem entsprechenden Bericht, bewarf er den Richter und Polizeibeamte mit Gegenständen. Mann aus Ehekirchen schlägt Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht Einem Beamten schlug der Mann außerdem mit der Faust ins Gesicht. Er beleidigte alle anwesenden Personen massiv. Um ihn zu beruhigen, fesselte die Polizei den 71-Jährigen und brachte ihn Klinikum Ingolstadt. (nr)

