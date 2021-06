Nötigung bei Neuburg: 62-Jähriger drängelt und gibt sich als Polizist aus

Eine ungewöhnliche Begegnung hat ein 23-Jähriger am Mittwochabend bei Neuburg gemacht, nachdem ihm ein Auto immer wieder dicht auffuhr.

Ein 23-jähriger Mann aus dem Donaumoos ist am Mittwochabend mit dem Auto in den Grünauer Kreisel gefahren, als ihm ein anderes Auto sehr dicht auffuhr. Wie die Polizei mitteilt, gingt die Fahrt weiter in Richtung Zeller Kreuzung.

Polizei Neuburg meldet: Mann drängelt, hupt und steigt dann aus

Doch auch hier drängte sich der Autofahrer dem 23-jährigen sehr dicht auf. Dabei fuhr der Drängler in Schlangenlinien, als würde er den 23-jährigen überholen wollen.

Richtung Zell wurde der 23-Jährige auf einer längeren Strecke vom anderen Fahrzeugführer angehupt, heißt es weiter. Dann setzte sich der Drängler mit seinem Auto links neben den 23-Jährigen und machte mehrfache Lenkbewegungen nach rechts. Bei Zell bog der 23-jährige in Richtung Ortschaft ein und verlangsamte, damit der Drängler vorbeifahren konnte.

Hier aber setzte sich der andere Fahrer vor den Wagen des jungen Mannes, bremste bis zum Stillstand ab und lief daraufhin direkt zum Auto des 23-Jährigen. Mit den Worten „Kriminalpolizei, allgemeine Verkehrskontrolle“ verlangte er den Führerschein und die Fahrzeugpapiere des jungen Mannes.

Als der wiederum nach seinem Dienstausweis fragte, entgegnete der Mann ungehalten, stieg wieder in sein Auto und fuhr weiter. Wegen des Kfz-Kennzeichens konnte ein 62-jähriger Neuburger als Beschuldigter ausgemacht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen diverser Straftaten. (nr)