Oberes Tor in Neuburg für Verkehr gesperrt

Wegen Malerarbeiten sowie Reparaturen können keine Autos durch das "rote" Tor in Neuburg fahren.

Beim „roten Tor“ in Neuburg sind Reparatur- und Malerarbeiten fällig. Die Instandhaltungsarbeiten am historischen Stadttor bringen in der Zeit von Dienstag, 3. August, bis Freitag, 6. August, eine Vollsperrung mit sich.

Zufahrt zur Neuburger Altstadt ist bis 6. August beschränkt

Das Tor ist täglich von 7 bis 17 Uhr für Fahrzeuge nicht passierbar. Für Fußgänger und Radfahrer besteht über den linken Durchgang die Möglichkeit in die historische Altstadt zu kommen. Ein Aufschub der Arbeiten ist aus Verfügbarkeitsgründen der beteiligten Firmen nicht möglich. (nr)