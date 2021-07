Neuburg/Oberhausen

Keim im Trinkwasser: Wasser-Angebot der Feuerwehren wird nur mäßig angenommen

Helmut Anneser (rechts) ließ sich bei der Feuerwehr-Wache in Neuburg zehn Liter Wasser zum Haare waschen abfüllen.

Plus Am Wochenende holten sich 86 Bürger an den fünf ausgewählten Feuerwehrhäusern frisches Wasser. Auch ein Koi-Karpfen-Teich wurde versorgt. Derweil läuft die Ursachenforschung bei den Stadtwerken weiter.

Von Claudia Stegmann

Das Angebot der Stadt Neuburg, kostenlos sauberes Wasser an alle vom aktuellen Abkochgebot betroffenen Stadtwerke-Kunden auszugeben, wurde am Wochenende nur mäßig angenommen. Insgesamt zählten die fünf Feuerwehren aus Neuburg, Heinrichsheim, Bittenbrunn, Marienheim und Gietlhausen zusammen nur 86 Abnehmer, wobei die Zahl der Besucher bei den Stadtteil-Wehren nur im einstelligen Bereich war.

