Neuburg/Oberhausen

vor 6 Min.

Trinkwasser in Neuburg und Oberhausen: Die Suche nach dem Keim ist angelaufen

Im Sehensander Wasserwerk ist am Donnerstag der Chlorierungstrupp eingetroffen. Das Wasser wird mit einer Chlorlösung versetzt und soll das gesamte Leitungsnetz erreichen.

Plus Dürfen Friseure Haare waschen? Wie funktioniert die Mundspülung beim Zahnarzt? Während sich Bürger und Unternehmer auf die Situation einstellen, mobilisieren die Neuburger Stadtwerke alle Kräfte.

Von Claudia Stegmann

Der Mittwoch hat für Karl Deiml zunächst noch wie jeder andere Tag begonnen. Während er das Frühstück für seine Hotelgäste im Neuwirt herrichtete, wusste er allerdings noch nicht, dass es ein langer Arbeitstag für ihn werden würde. Denn als am Vormittag bekannt wurde, dass das Trinkwasser der Neuburger Stadtwerke in der Neuburger Kernstadt und in Oberhausen mit einem Wasserkeim namens „Pseudomonas aeruginosa“ belastet ist, war klar: Auf ihn wartet jede Menge Arbeit.

