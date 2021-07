Neuburg

vor 16 Min.

Ordnungsamt: Neuburger Anlieger müssen ihre Hecken und Sträucher zuschneiden

Immer wieder stehen in Neuburg Hecken und Sträucher über Grundstücke hinaus. Das Neuburger Ordnungsamt erinnert daher die Anlieger an ihre Pflichten. Was genau gemacht werden muss.