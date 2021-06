Neuburg

Origamikünstler aus Burgheim arbeitet an großem Projekt

Plus Peter Walter aus Burgheim hat sich der Origamikunst verschrieben. Seine Figuren entstehen ausschließlich in seinem Kopf, eine Anleitung braucht er nicht – auch nicht für seine nächste große Idee.

Von Claudia Stegmann

Es ist ein bisschen wie im Lied von Mike Krüger. Wenn Peter Walter am Esstisch in der Küche sitzt und ein Stückchen Papier unzählige Male zwischen seinen Händen hin- und herfaltet, dann zieht er irgendwann den sprichwörtlichen „Nippel durch die Lasche“ – und schon ist ein Stern, ein Herz oder eine Blüte entstanden. „Das ist ganz einfach, das kann eigentlich jeder“, spielt er das Ergebnis mit verschmitztem Lächeln dann herunter. Doch das, was der 40-jährige Burgheimer mit Papier fertigt, ist wahrlich kein Kinderspiel. Schwäne, Füchse, Katzen und prächtige Pfaue, Weihnachtsmänner und -schlitten, Kosmetikeimer, Schmuckschatullen und Bilderrahmen, Blüten, Sterne und Schmetterlinge. Es gibt quasi nichts, was Peter Walter nicht aus Papier formen könnte. Das Erstaunliche dran: Er braucht keine Vorlage und keine Faltanleitung. Ihm reicht alleine seine Vorstellung in seinem Kopf.

