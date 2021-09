Neuburg

vor 49 Min.

Panoramakamera zeigt "Schokoladenseite" von Neuburg live im Internet: So kommt das Projekt an

Plus Im April wurde sie installiert – seither sendet die 360-Grad-Kamera Sequenzen von Neuburg ins Internet und ans Fernsehen. Mehr als 30.000 Euro kostet dieses Projekt. Hat sich die Investition bisher gelohnt?

Heutzutage muss man Leute vom Sofa aus begeistern, sagt Tourismuschefin Christiane Dusse. In Zeiten der Pandemie sowieso. Dazu sind natürlich neue Marketingwege, neue Tools erforderlich – zum Beispiel eine Panoramakamera, die seit April in der Oberen Altstadt installiert ist. Ein Mausklick reicht aus, um sich einen wundervollen Blick über die Stadt Neuburg in die eigenen vier Wände oder auf ein mobiles Endgerät zu holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

