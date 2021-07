Neuburg

18:00 Uhr

Pedelec-Training: So sollen Neuburger Senioren mit E-Bikes sicherer fahren

Plus Elektrische Fahrräder erreichen teils hohe Geschwindigkeiten, wodurch schnell ein Unfall passieren kann. Die Verkehrswacht Neuburg schult daher jetzt Senioren mit speziellen Fahrtrainings.

Von Manfred Dittenhofer

Die Pylonen, um die die Radfahrer ihren Slalomkurs fuhren, werden langsam immer enger und am Ende wartet eine Engstelle auf die Teilnehmer. Bei diesem Parcours wollte das Fahrrad beherrscht werden. Und genau darum ging es in diesem Kurs, speziell auf Senioren zugeschnitten, der am Mittwoch in der Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg stattgefunden hat.

