Pedelec-Training in Neuburg: Sicher auf und mit dem Elektroradl

In Neuburg findet ein Kurs statt, der das sichere Fahren mit einem E-Bike vermitteln soll. So kann man sich anmelden.

Mit einem elektrisch angetriebenen Fahrrad, einem sogenannten Pedelec, ist man rasant unterwegs. Die Elektromotoren können, so lange getreten wird, das Rad auf 25 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Dabei will das Beherrschen des Pedelecs gelernt sein. Damit das Radfahren mit Elektromotorunterstützung Spaß bringt, aber keine Gefahren heraufbeschwört, dafür wird nun von der Verkehrswacht wieder ein sogenanntes Pedelec-Training angeboten.

Kurs in Neuburg: Sicher mit dem E-Bike fahren

Der Kurs findet am Samstag, 14. August, in der Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg statt. Sein Pedelec sollte man natürlich dabei haben, denn das Training ist vor allem praktischer Natur. Neben Bremsübungen gilt es auch, Slalomparcours zu bewältigen. Zusätzlich werden die Technik der Räder sowie Vor- und Nachteile und eventuelle Gefahrenpunkte angesprochen. Der Kurs beginnt um 9 Uhr, dauert bis circa 13 Uhr und kostet 20 Euro. Anmelden sollte man sich vorher unter der Telefonnummer 08431/9916. (mad)