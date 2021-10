Neuburg

19:19 Uhr

Peter Herzner war klinisch tot - heute fährt er wieder Fahrrad

Plus Sein Leben hat der Neuburger Menschen zu verdanken, die genau richtig reagiert haben. Und der modernen Medizin.

Von Luzia Grasser

Der Tag, an dem Peter Herzner tot vom Fahrrad fiel, war ein lauer Herbsttag. Die ersten Blätter verfärbten sich, der Himmel war blau, die Sonne brannte nicht mehr so herunter wie noch ein paar Wochen vorher. Es war September 2019. Der Neuburger lag auf dem Waldboden. Einfach so, ohne Vorzeichen, war er vom Mountainbike gestürzt. 13 Leute standen um ihn herum, fassungslos, verzweifelt. Sie waren zuvor zusammen nach Dollnstein geradelt und jetzt wieder auf dem Rückweg nach Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen