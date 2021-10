Pläne für Bittenbrunner Feuerwehrhaus sind umstritten

Das Feuerwehrhaus in Bittenbrunn ist in schlechtem Zustand. Während die Stadt die Gerätehalle erhalten will, plant Hans Mayr einen kompletten Neubau. Aus Sicht der Feuerwehr ist auch die Gerätehalle mittlerweile so stark beschädigt, dass sich eine Sanierung nicht mehr rentieren würde. Auch dort klaffen meterlange Risse und Löcher in den Wänden.