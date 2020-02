vor 38 Min.

Neuburg: Plötzlich fliegt ein Fahrrad ins Lokal

Ein Mann prellt in einer Gaststätte in Neuburg die Zeche. Kurz nachdem er gegangen war, geht die Fensterscheibe zu Bruch und ein Rad liegt in der Gaststätte.

Erst die Zeche geprellt und dann auch noch für Randale gesorgt hat Sonntag Nacht ein 32 Jahre alter Saisonarbeiter. Was war geschehen?

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann in einer Gaststätte am Bürgermeister-Hocheder-Platz einen Kaffee bestellt. Anschließend, es war gegen 22.45 Uhr, ging er, ohne das Getränk bezahlt zu haben. Kurz darauf kam ein Fahrrad ins Lokal geflogen, das der 32-Jährige von draußen durch die Fensterscheibe geworfen hatte.

Die Polizei griff den Mann in Neuburg auf und führte einen Alkoholtest durch

Die verständigen Beamten der Polizeiinspektion Neuburg griffen den Mann kurz darauf auf. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Der Saisonarbeiter mit einem vorübergehenden Wohnsitz in Neuburg hat, wurde in Gewahrsam genommen und in einem Haftraum der Polizei in Neuburg ausgenüchtert. Wie es heißt, wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Der angerichtete Sachschaden wird mit rund 500 Euro angegeben. (nr)

Themen folgen