Neuburg

vor 19 Min.

Polizei Neuburg fahndet am Burgwaldberg nach Einbrechern

Die Neuburger Polizei suchte am Burgwaldberg nach Wohnungseinbrechern.

Bei Kontrollen an der B16 in Neuburg fand die Polizeiinspektion keinen Verdacht auf Wohnungseinbruchs-Kriminalität. In anderen Bereichen wurden Vergehen von Autofahrern festgestellt.

Um gegen Wohnungseinbruchs-Kriminalität vorzugehen, hat die Polizeiinspektion Neuburg zusammen mit Unterstützungskräften aus Ingolstadt und München gestern Abend eine Kontrollstelle an der B16 betrieben. Die Kontrollen fanden am Parkplatz Burgwaldberg in Neuburg statt. Im Rahmen der mehrstündigen Aktion wurden rund 300 Verkehrsteilnehmer einer Überprüfung unterzogen. Im Hinblick auf Wohnungseinbrecher ergaben sich keine Verdachtsmomente. Neuburger Polizei führt Kontrollen wegen Wohnungseinbruchs-Kriminalität durch Es konnten aber drei alkoholisierte Autofahrer mit Alkoholwerten von 1,78 Promille, 0,64 Promille und 0,56 Promille kontrolliert werden. In einem weiteren Fall wurde ein britischer Autofahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen. Bei einem französischen Fahrzeugführer wurde ein Kennzeichenmissbrauch sowie ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz geahndet. Ein 30-jähriger Autofahrer führte in der Mittelkonsole ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Er muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten. (nr)

