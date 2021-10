Polizei Neuburg meldet: 20-Jähriger kifft – und fährt dann Auto

Einen 20 Jahre alten Mann hat die Polizei Neuburg am Sonntag angehalten und kontrolliert. Dabei zeigte sich: Der Autofahrer hatte wohl Marihuana geraucht.

Ein 20-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis ist am Sonntagabend mit Drogen am Steuer unterwegs gewesen. Die Polizei hielt ihn eigenen Angaben zufolge auf der Staatsstraße 2043 zur Kontrolle an. Ein Drogen-Schnelltest reagierte positiv auf THC. Der Mann gab an, von einem Treffen gekommen zu sein, bei dem auch gekifft worden sei. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ihn erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren. (nr)